Bartın'da Otomobil ile Kamyonet Çarpışması: 2'si Ağır 3 Kişi Yaralandı
Bartın'ın Arıt köyü yolunda meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile kamyonet çarpıştı ve 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Kazada alev alan otomobilin sürücüsü güçlükle çıkarıldı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Bartın'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı.
Arıt köyü yolu Sipahiler kavşağında Zeyit Baş (41) idaresindeki 67 AAH 518 plakalı otomobil, Mehmet Bayrak'ın (42) kullandığı 67 SE 550 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Çarpışmanın ardından alev alan otomobilin sürücüsü Baş, çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan güçlükle çıkarıldı.
İhbar üzerine bölgeye ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Zeyit Baş ile kamyonet sürücüsü Mehmet Bayrak ve yanındaki Hasan Köroğlu ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücüler Baş ile Bayrak'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.