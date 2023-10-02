Haberler ›› Otomobil ›› Bartın'da Otomobil ile Kamyonet Çarpışması: 2'si Ağır 3 Kişi Yaralandı

Bartın'da Otomobil ile Kamyonet Çarpışması: 2'si Ağır 3 Kişi Yaralandı

Bartın'ın Arıt köyü yolunda meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile kamyonet çarpıştı ve 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Kazada alev alan otomobilin sürücüsü güçlükle çıkarıldı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.