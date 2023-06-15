Üye Girişi
Haberler
Bartın'da Otomobil Çocuğa Çarptı: Ağır Yaralı

Bartın'da Otomobil Çocuğa Çarptı: Ağır Yaralı

Otomobil Haberleri

Bartın-Kurucaşile karayolunda dedesiyle birlikte hayvanları yolun karşısına geçirmeye çalışan 7 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Sürücü gözaltına alınırken, çocuğun tedavisi devam ediyor.

Bartın'da dedesiyle birlikte otlattıkları hayvanları yolun karşısına geçirmeye çalışırken otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı.

Kaza, Bartın– Kurucaşile karayolunun Kalaycı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.K. (48) yönetimindeki 06 CZJ 622 plakalı otomobil, dedesi ile birlikte otlattıkları hayvanları yolun karşısına geçirmeye çalışan 7 yaşındaki Ufuk Dalgıç'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan çocuk ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan çocuk daha sonra Bartın Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sürücü T.K. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, hastanede tedavisi devam eden çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil

Kurucaşile Bartın Otomobil Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title