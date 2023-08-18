Bartın'da Otomobil Çarpışması: 2'si Ağır 3 Kişi Yaralandı

Bartın Karabük kara yolu Kadıoğlu mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.