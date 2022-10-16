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Bartın'da ölü sayısı kaç? Bartın madende can kaybı kaç oldu?

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Bartın'da ölü sayısı kaç? Bartın madende can kaybı kaç oldu?

Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen ve madencilerimizin şehit olduğu maden patlaması Türkiye'nin yüreğini yaktı. Birçok kişi tarafından merak edilen sorulardan bir tanesi de Bartın'da ölü sayısı kaç? Ve Bartın madende can kaybı kaç oldu? Peki, Bartın'da ölü sayısı kaç? Bartın madende can kaybı kaç oldu?

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Bartın'da ölü sayısı kaç? Sorusu, patlamanın gerçekleştiği andan itibaren insanlar tarafından merak ediliyor. Sürekli açıklanan sayıların değişmesi sebebi ile birçok vatandaş güncel sayıları araştırıyor. Patlamaya ilişkin son bilgileri Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Erdoğan yer altındaki son işçiye de ulaşıldığını belirtti. Peki, Bartın'da ölü sayısı kaç? Bartın madende can kaybı kaç oldu?

BARTIN'DA ÖLÜ SAYISI KAÇ?

Bartın'ın Amasra ilçesindeki bir maden ocağında önceki gün saat 18.15'te grizu patlaması meydana geldi. Patlamaya ilişkin son bilgileri Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Erdoğan yer altındaki son işçiye de ulaşıldığını ve can kaybının 41'e yükseldiğini söyledi. Yaralı 11 işçiden 5'inin durumu ise ağır. Bakan Dönmez, arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini açıkladı.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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