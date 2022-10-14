Bartın'da neden patlama oldu? (VİDEO) 14 Ekim Bartın Maden Ocağı patlaması kaynağı belli oldu mu, yaralanan var mı? Bartın patlama görüntüleri!

Son dakika gelen haberlere göre Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi. Patlamanın kaynağı henüz belil olmadı. Peki, Bartın'da neden patlama oldu? 14 Ekim Bartın patlaması kaynağı belli oldu mu? Patlamada yaralanan var mı? Bartın patlaması nerede oldu? Bartın maden ocağı patlamasında ölen ve yaralanan var mı? İşte tüm detaylar...

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Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında grizu patlaması ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Bartın'da neden patlama oldu? (VİDEO) 14 Ekim Bartın patlaması kaynağı belli oldu mu? Patlamada yaralanan var mı? Bartın patlama görüntüleri!

BARTIN'DA PATLAMA MI OLDU? (14 EKİM CUMA 2022)

Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında grizu patlaması meydana geldi. Yer altında işçilerin bulunduğu öğrenilirken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Maden ocağından gelen ilk bilgilere göre patlamanın 350 metre aşağıda meydana geldiği ve yer altında işçilerin mahsur kaldığı öğrenildi. Ekiplerin işçileri kurtarmak adına acilen çalışma başlattığı aktarıldı. Maden ocağında toplamda 400 işçinin çalıştığı ve patlamanın 4-12 vardiyası arasındaki işçilerin çalışmaları sırasında meydana geldiği kaydedildi. Bu vardiyada çalışan işçilerin sayısının da 100 ila 150 arası olduğu tahmin ediliyor.

BARTIN'DA PATLAMA NEDEN OLDU?

Bartın Valisi Nurtaç Arslan da yer altında işçiler olduğu bilgisini doğrulurken, patlamanın kaynağının henüz belirlenemediği bilgisini verdi. Patlamanın kaynağına ilişkin çalışmaların ise sürdüğünü dile getirdi.

BARTIN PATLAMASI HAKKINDA RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI MI?

Bartın Valiliği'nden de patlamaya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Amasra Taşkömürü İşletme Müessesinde saat 18.15 sularında -300 kotunda henüz nedeni belli olmayan kısmi bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine tüm ekiplerimiz seferber edilerek gerekli çalışmalara başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

BARTIN PATLAMASINDA YARALANAN VAR MI?

Patlama hakkında Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır da açıklamada bulundu. Çakır, "Grizu patlaması şüphesi var. İçeride 87 arkadaşımız vardı. 6 tanesi hareketsiz görünüyor. Tahliye ekiplerinin olaya müdahalesi sürüyor" dedi.

İşte olay yerinden ilk fotoğraflar: