Bartın'da Hafif Ticari Araç Devrildi: 2 Yaralı
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Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç şarampole devrildi ve 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bartın'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Mehmet K. (80) idaresindeki 74 DJ 492 plakalı hafif ticari araç, Amasra kara yolu Karaçay mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile yanındaki kızı Aysun M. (52), itfaiye ve sağlık ekiplerince araçtan çıkarılarak Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Otomobil