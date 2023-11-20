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Bartın'da Hafif Ticari Araç Devrildi: 2 Yaralı

Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç şarampole devrildi ve 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.