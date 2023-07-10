Bartın Belediyesi hangi partiden? Bartın Belediye Başkanı kimdir, hangi partiden?

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BARTIN BELEDİYE BAŞKANI HANGİ PARTİDEN?

Bartın Belediye Başkanlığını Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu yapıyor.

BARTIN BELEDİYE BAŞKANI HÜSEYİN FAHRİ FIRINCIOĞLU KİMDİR?

1955 yılında Bartın'da doğan FIRINCIOĞLU, İlk ve Orta öğrenimini de Bartın'da tamamladı. Çocukluk yaşlarından itibaren, dönemin Belediye Başkanı olan babası Davut FIRINCIOĞLU ile birlikte yol aldı. Dört dönem Belediye Başkanlığı yapan baba Davut FIRINCIOĞLU gibi çocukluk yaşlardan itibaren gerek sosyal gerekse iş hayatında dürüstlüğü ve şeffaflığı şiar edindi.

Turizm İşletme, Otobüs İşletmeciliği, Akaryakıt İstasyonu İşletmeciliği, Oto Galeri, İnşaat, Kuyumculuk gibi birçok sektörde aktif iş hayatı olan FIRINCIOĞLU, ilk olarak 1994 yılında Yerel Seçimlerde Bağımsız Belediye Başkan Adayı olarak seçimlere girdi.

2004 yılında DSP İle girdiği Belediye Seçimlerinde Meclis Üyesi olarak seçildi. Aktif olarak başladığı görevi 2009 yılında 1. Sıradan Milliyetçi Hareket Partisi ile girmiş olduğu seçimlerde ilk sırada yeniden seçilerek Belediye Meclisi ve Belediye Başkanlığı vekalet görevini sürdürdü.

2023 yılı Milletvekili seçimleri dolayısıyla istifa eden Belediye Başkanı Cemal AKIN'ın ardından, oylamaya sunulan Belediye Meclisi kararıyla 46.Dönem Belediye Başkanı olarak göreve başladı.

Bartın'ın sevilen ve tanınan ailelerinden ve güler yüzlülüğü ile bilinen Belediye Başkanı Hüseyin Fahri FIRINCIOĞLU, evli ve 2 çocuk babasıdır.