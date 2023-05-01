2019 yerel seçimleri ile birlikte Bartın belediyesi hangi parti kazandı? Sorusu zaman zaman vatandaşlar tarafından merak ediliyor ve internet üzerinde sıklıkla araştırılıyor. Peki, Bartın belediyesi hangi parti kazandı? 2019 yerel seçimlerinde Bartın belediyesi hangi parti, hangi aday kazandı?

2019 yerel seçimlerinde Bartın belediyesi hangi partinden hangi adayın yerel seçimleri kazandığı, arama motorları üzerinde Bartın belediyesi hangi parti kazandı? Sorusu ile birlikte araştırılmaya devam ediliyor. 31 Mart 2019'da gerçekleştirilen yerel seçimlerde durum ne oldu? Peki, Bartın belediyesi hangi parti kazandı? 2019 yerel seçimlerinde Bartın belediyesi hangi parti, hangi aday kazandı?

BARTIN BELEDİYESİ HANGİ PARTİ KAZANDI?

Türkiye'de ülke genelindeki 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerinde Cemal Akın, %35,76 oy oranı ile birlikte MHP'den belediye başkanı olmaya hak kazandı. Seçimlere katılan başlıca partiler, iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), muhalefetteki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Saadet Partisi oldu. MHP'den Cemal Akın; AK Parti'den Yusuf Ziya Aldatmaz; CHP'den Mehmet Arslan'ın Bartın Belediye Başkanlığı için aday gösterildiği 2019 Bartın yerel seçimlerinde yer alan diğer adaylar ise Saadet Partisi'nden Muhammed Emin Titiz ve DSP'den Nilüfer Akbal oldu.