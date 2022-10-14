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Bartın belediye başkanı kim? Bartın belediye başkanı Cemal Akın kimdir?

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Bartın belediye başkanı kim? Bartın belediye başkanı Cemal Akın kimdir?

Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde Batı Karadeniz Bölümünde küçük bir ildir. Bartın'ın belediye başkanının kimin olduğu merak konusu oldu. Kullanıcılar, Bartın'ın belediye başkanını araştırmaya başladı. Peki, Bartın belediye başkanı kim? Bartın belediye başkanı Cemal Akın kimdir? İşte detaylar...

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Bartın, 1991 yılında Zonguldak ilinden ayrılarak Türkiye'nin 74. ili olmuştur. Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde Batı Karadeniz Bölümünde küçük bir ili olan Bartın'ın Belediye başkanının kim olduğu Google'da aratılan konular arasında yer almakta. Kullanıcılar, Bartın'ın belediye başkanını ve hangi partiden olduğunu araştırıyor. Peki, Bartın belediye başkanı kim? Bartın belediye başkanı Cemal Akın kimdir?

BARTIN BELEDİYE BAŞKANI KİM?

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın'dır.

CEMAL AKIN KİMDİR?

İlk, orta ve lise tahsilini Bartın'da tamamlayan Cemal Akın, 1982 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümünü'nden mezun oldu. Bartın spor ve daha birçok spor kulübünde ve derneklerinde yöneticilik yapmıştır. 1991 yılında Bartın MHP İl Başkanı seçilen Cemal Akın 11 yıl bu görevde bulundu. 2009 Türkiye yerel seçimlerinde Bartın Belediye Başkanı seçilmiştir ve şu an görevini sürdürmektedir.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

Cemal Akın Bartın Gündem Politika Güncel Haberler

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