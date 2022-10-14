Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde Batı Karadeniz Bölümünde küçük bir ildir. Bartın'ın belediye başkanının kimin olduğu merak konusu oldu. Kullanıcılar, Bartın'ın belediye başkanını araştırmaya başladı. Peki, Bartın belediye başkanı kim? Bartın belediye başkanı hangi partiden? Bartın belediyesi hangi parti? İşte detaylar...

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Bartın, 1991 yılında Zonguldak ilinden ayrılarak Türkiye'nin 74. ili olmuştur. Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde Batı Karadeniz Bölümünde küçük bir ili olan Bartın'ın Belediye başkanının kim olduğu Google'da aratılan konular arasında yer almakta. Kullanıcılar, Bartın'ın belediye başkanını ve hangi partiden olduğunu araştırıyor. Peki, Bartın belediye başkanı kim? Bartın belediye başkanı hangi partiden? Bartın belediyesi hangi parti? Detaylar haberimizde...

BARTIN NEREDE?

Bartın, Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde Batı Karadeniz Bölümünde küçük bir ildir. 1991 yılında Zonguldak ilinden ayrılarak Türkiye'nin 74. ili olmuştur. Doğusunda Kastamonu, güneyinde Karabük, batısında Zonguldak illeri, kuzeyinde Karadeniz bulunur. Orman bakımından zengin olan ilin büyük bir kısmı Küre Dağları Millî Parkı sınırları içerisinde yer almaktadır. Bartın Çayı Türkiye'de üzerinde taşımacılık yapılan tek akarsudur.

BARTIN COĞRAFYASI!

Batı Karadeniz Bölgesinin, 410 53' kuzey enlemi ile 320 45' doğu boylamı arasında yer alır. Kuzeyini 59 km'lik sahil şeridiyle Karadeniz çevrelerken, doğuda Kastamonu, doğu ve güneyde Karabük, batıda ise Zonguldak illeriyle komşudur. Yüzölçümü 2143 km²'dir. İl merkezinin rakımı 25 m'dir.

BARTIN BELEDİYE BAŞKANI KİM?

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın'dır.

CEMAL AKIN KİMDİR?

İlk, orta ve lise tahsilini Bartın'da tamamlayan Cemal Akın, 1982 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümünü'nden mezun oldu. Bartın spor ve daha birçok spor kulübünde ve derneklerinde yöneticilik yapmıştır. 1991 yılında Bartın MHP İl Başkanı seçilen Cemal Akın 11 yıl bu görevde bulundu. 2009 Türkiye yerel seçimlerinde Bartın Belediye Başkanı seçilmiştir ve şu an görevini sürdürmektedir.