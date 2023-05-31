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Bariyerlere çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı

Bariyerlere çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı

Otomobil Haberleri

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Emirdağ ilçesi Camili köyü yakınlarında meydana geldi.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Camili köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Ş., idaresindeki 06 EV 7604 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Kazada araç içerisinde R.Ş. ve Ş.Ş., yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansları ile hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil

Karahisar Tragger Camili Otomobil Haberler

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