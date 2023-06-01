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Bariyerlere çarpan otomobil alev alev yandı: 3 yaralı

Bariyerlere çarpan otomobil alev alev yandı: 3 yaralı

Otomobil Haberleri

TEM Otoyolu Bolu geçişinde kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak alev aldı. Meydana gelen kazada otomobildeki 3 kişi yaralandı. Kaza, TEM Otoyolu'nun Yeniçağa mevkiinde meydana geldi.

Tem Otoyolu Bolu geçişinde kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak alev aldı. Meydana gelen kazada otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu'nun Yeniçağa mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul yönüne seyreden Uğur Ç. yönetimindeki 34 BMC 689 plakalı otomobil, Dörtdivan gişeleri mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle alev alan otomobilde bulunan sürücü ile yanındaki İlhan A. ve Faruk Y. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil

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