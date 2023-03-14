Barış Yıldız kimdir? Barış Yıldız kaç yaşında, nereli? CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız hayatı ve biyografisi!

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Barış Yıldız KİMDİR?

Barış Yıldız 19 Mayıs 1986 Malatya doğumlu Barış YILDIZ. EĞİTİM HAYATI : İLKOKULU: SAKARYA İLKOKULUNDA ORTAOKULU: Ş.A FEYZULLAH TAŞKINSOY İLKÖRETİM OKULUNDA LİSE: GAZİ LİSESİNDE tamamlamıştır. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünden mezun olduktan sonra Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi programında yüksek lisans yapmıştır. . Yüksek lisans sonrası eğitimler almaya devam etmiş EKONOMİ, GİRİŞİMCİLİK, İNSAN KAYNAKLARI, LİDERLİK, DANIŞMANLIK, SOSYAL MEDYA GİBİ ALANLARDA BİR ÇOK SERTİFİKALI EĞİTİME KATILMIŞ OLUP. BOĞAZİÇİ AVRUPA SİYASET OKULU VE Gençlerle YENİ YOLLAR VE YENİ SÜREÇLER adlı iki önemli uluslararası siyaset okuluna katılmıştır. İŞ HAYATI: İş Hayatına Sosyal Medya Danışmanı olarak başlayan Barış YILDIZ Eğitim Danışmanlık alanında faaliyet gösteren Malatya Kariyer Atölyesinin kurucusudur. www.kariyeratolyesi.com platformu üzerinden Üniversite Onaylı Sertifika programları sunan ve İşletmelere Kurumsal Eğitimler düzenlemektedir. 2021&2022 Eğitim ve Öğretim yılında Uluslararası bir programı uygulayan örnek oluşturabilecek YILIDZ ÇOCUKLAR ANAOKULUNU KURMUŞTUR. Malatya'ya ilk AİRFOST Poligonu açmış ardından poligonların çoğalması ile birlikte yine bir ilke imza atarak Malatya'nın ilk sanal gerçeklik oyun merkezini GAMEBOX markası ile kurmuştur. Gamebox Malatya Kanalboyunda faaliyet göstermektedir. SİYASİ HAYATI: *Üniversite Hayatına Başladığı ilk yıl Çalışma Ekonomisi bölüm Kulübü olan Çeko Klubünün koordinatörlüğünü yapmış daha sonra Cumhuriyet Üniversitesinde Atatürk ilke ve devrimlerini benimsemiş ÇAĞDAŞ DÜŞÜNCE Kulübü'nü arkadaşları ile kurmuş ve Kurucu Başkanı olmuştur. *Atatürkçü Düşünce Derneği Sivas Şubesinde Gençlik Kolu kurarak kurucu Başkanı seçilmiştir. Sivas Örgütlenmesinden sonra Doğuda ADD şubelerinde Gençlik kolu kurmak üzere Atatürkçü Düşünce Derneği Gençlik Kolları MYK üyeliği görevine atanmıştır. Atatürkçü Düşünce Derneği çatısı altında 2 dönem Sivas,2 dönem Malatya Genel kurul delegesi seçilmiştir. Cumhuriyet Halk Partisinde Aldığı Görevler *2009 Yerel seçimleri Öncesi Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Sivas İl Başkanlığı görevine atanmıştır. *2010 yılında Gençlik Kolları Parti İçi Eğitimden Sorumlu Merkez Yönetim Kurulu Üyesi olarak 30 dan fazla İl örgütünde çalışma yapmış ve eğitim vermiştir .Lisans öğrencilik hayatı bitince ailesinin yanına Malatya'ya dönmüş ve *2012 yılında Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik kolları Malatya İl Başkanlığına atanmış 2 dönem İL Gençlik Kolları Başkanlığı yapmıştır. *2012 yılından beri Parti okulu eğitmeni olarak Malatya başta olmak üzere bir çok ilde ve AKRAN eğitimlerinde eğitimler vermeye devam etmektedir. *2017 Aralık ayında Yapılan İL Kongresinde Yönetim kuruluna ve Kurultay delegeliğine seçilmiştir. Yönetim Kurulu içerisinde İl Eğitim Sekreteri Olarak görev yapmıştır. 8 Şubat 2020 Yılında yapılan kongrede yeniden il yöneticisi ve kurultay delegesi olmuştur. İL Eğitim Sekreteri olarak görevine devam etmektedir. * 2022 yılının Ağustos ayında KILIÇDAROĞLU GÖNÜLLÜLERİ DOĞU SORUMLUSU OLRAK ATANMIŞ VE 15 ilde Cumhurbaşkanlığı Seçimi öncesi çalışmalar yapmaktadır.