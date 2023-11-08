CHP'de Özgür Özel'in genel başkan seçildiği kurultay öncesinde katıldığı bir televizyon programında iddialı ifadeler kullanan gazeteci Özgür Özel'in sözleri gündem oldu. Arama motorlarında ise Barış Yarkadaş kimdir? Kaç yaşında, nereli? Barış Yarkadaş hangi partiden? soruları aratılıyor.

Son günlerde adını sıklıkla duyduğumuz Barış Yarkadaş merak ediliyor. Vatandaşlar Barış Yarkadaş'ın hayatını ve kim olduğunu arama motorlarında aratıyor. Peki, Barış Yarkadaş kimdir? Kaç yaşında, nereli? Barış Yarkadaş hangi partiden?

BARIŞ YARKADAŞ KİMDİR?

Barış Yarkadaş (2 Ağustos 1974), Türk gazeteci, siyasetçi ve yazar. Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul milletvekili seçildi.

2 Ağustos 1974'te Zülfiye ve Rasim Yarkadaş'ın oğlu olarak Kars'ın Susuz ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kars'ta tamamladı. 1988 yılında ailesiyle birlikte İstanbul'un Üsküdar ilçesine yerleşti. Lise öğrenimini Sultanahmet Matbaa Meslek Lisesi'nde tamamladı. Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Matbaa Eğitimi Bölümü'nden mezun olduktan sonra ikinci lisans öğrenimini Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamladı.

Barış Yarkadaş

Üniversite yıllarında gazeteciliğe profesyonel olarak adım attı. Yeni Doğu, Güneş, Yeni İstanbul, Halkın Gücü, Radyo Yenigün ve KMP Anadolu TV'de çalıştı. TV 8'in kuruluş sürecinde görev aldı. Yaklaşık iki bin üyesi olan Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin İstanbul Şube Başkanlığı'nı üstlendi ve başkanlığa iki kez seçildi. Star ve Hürriyet Gazetesi başta olmak üzere çok sayıda yayın kuruluşunda çalıştı, M1 TV, Dem TV, Kent TV, Cem TV, Kent Radyo, Yön Radyo ve Box Radyo'da da programlar yaptı. 2006 yılında Gerçek Gündem adlı internet sitesini kurdu. 2011 yılında Halk TV'de çalışmaya başladı.

7 Haziran ve 1 Kasım'da yapılan 2015 Türkiye genel seçimlerinde 25 ve 26.dönem İstanbul Milletvekili olarak parlamentoya girdi. 2018 seçimlerinde partisi tarafından aday gösterilmedi. Seçimden sonra CHP'de olağanüstü kurultay yapılmasına yönelik olarak Muharrem İnce ve destekçilerinden gelen isteklere destek verdi.

Kişisel yaşamı

Askerlik görevini Van'da tamamladı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesidir. Çağdaş Gazeteciler Derneği ve Ekonomi Gazetecileri Derneği'nden ödüller aldı.

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