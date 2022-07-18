Barış Yarkadaş kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Barış Yarkadaş'ın hayatı ve biyografisi!

Barış Yarkadaş kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç merak edilmektedir. Barış Yarkadaş ile ilgili bilgilere yazımızdan bakabilirsiniz.

BARIŞ YARKADAŞ KİMDİR?

2 Ağustos 1974'te Zülfiye ve Rasim Yarkadaş'ın oğlu olarak Kars'ın Susuz ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kars'ta tamamladı. 1988 yılında ailesiyle birlikte İstanbul'un Üsküdar ilçesine yerleşti. Lise öğrenimini Sultanahmet Matbaa Meslek Lisesi'nde tamamladı. Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi ile Marmara Üniversitesi Matbaacılık Bölümü'nde öğrenim gördü.

Üniversite yıllarında gazeteciliğe profesyonel olarak adım attı. Yeni Doğu, Güneş, Yeni İstanbul, Halkın Gücü, Radyo Yenigün ve KMP Anadolu TV'de çalıştı. TV 8'in kuruluş sürecinde görev aldı. Yaklaşık iki bin üyesi olan Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin İstanbul Şube Başkanlığı'nı üstlendi ve başkanlığa iki kez seçildi. Star ve Hürriyet Gazetesi başta olmak üzere çok sayıda yayın kuruluşunda çalıştı, M1 TV, Dem TV, Kent TV, Cem TV, Kent Radyo, Yön Radyo ve Box Radyo'da da programlar yaptı. 2006 yılında Gerçek Gündem adlı internet sitesini kurdu. 2011 yılında Halk TV'de çalışmaya başladı.

7 Haziran ve 1 Kasım'da yapılan 2015 Türkiye genel seçimlerinde 25 ve 26.dönem İstanbul Milletvekili olarak parlamentoya girdi. 2018 seçimlerinde partisi tarafından aday gösterilmedi.

Kişisel yaşamı

Askerlik görevini Van'da tamamladı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesidir. Çağdaş Gazeteciler Derneği ve Ekonomi Gazetecileri Derneği'nden ödüller aldı.

Kitapları