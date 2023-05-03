Barış Yarkadaş aday mı? 2023 Barış Yarkadaş milletvekili adayı mı?

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Barış Yarkadaş aday mı? 2023 Barış Yarkadaş milletvekili adayı mı soruları yer alıyor. Peki, Barış Yarkadaş aday mı? 2023 Barış Yarkadaş milletvekili adayı mı? İşte detaylar...