Barış Tunca kimdir? Memleket Partisi Tekirdağ Belediye Başkan Adayı Barış Tunca kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. Memleket Partisi Tekirdağ Belediye Başkan adayı ise Barış Tunca oldu. Barış Tunca kimdir? Barış Tunca nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

BARIŞ TUNCA KİMDİR?

Barış Tunca, doğduğu şehirde çeşitli sivil toplum kuruluşlarında aktif rol almış ve yerel meselelere yakından ilgi göstermiştir. Eğitimini tamamladıktan sonra yerel yönetimlerde görev alarak belediyecilik anlayışını sahada deneyimlemiştir.

Tunca'nın siyasi kariyeri, yerel düzeydeki çalışmalarıyla başlamış ve kısa sürede parti içinde dikkat çeken bir isim haline gelmiştir. Memleket Partisi'nin temel ilkeleriyle uyumlu bir şekilde, katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışını benimseyen Tunca, adaylık sürecinde de bu ilkeleri vurgulamıştır.