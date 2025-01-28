Barış Pehlivan neden gözaltına alındı, Barış Pehlivan ne yaptı?

İsmail Saymaz paylaşımında, "Gazeteci arkadaşımız Barış Pehlivan, yayına çıkmak üzere geldiği Halk TV'de polis tarafından gözaltına alındı." dedi. Peki, Barış Pehlivan neden gözaltına alındı, Barış Pehlivan ne yaptı?

BARIŞ PEHLİVAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Gazeteci İsmail Saymaz, meslektaşı Barış Pehlivan'ın yayına çıkmak üzere geldiği Halk TV'de polis tarafından gözaltına alındığını duyurdu. Pehlivan hakkında geçtiğimiz gün "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" ve "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

BARIŞ PEHLİVAN KİMDİR?

Barış Pehlivan, 10 Temmuz 1983, İstanbul doğumlu Türk gazeteci ve yazardır.

Türkiye siyasetine dair araştırma haberleriyle ve kitaplarıyla bilinir. Gazetecilik faaliyetlerinden dolayı hakkında birçok kez dava açıldı. Bu davalar kapsamında 2011, 2020 ve 2023 yıllarında cezaevine girdi. 10 Kasım 2023 tarihinde tahliye oldu.