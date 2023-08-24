Barış Pehlivan, koronavirüs nedeniyle tahliye edilen hükümlülerin tekrar cezaevine dönmesini gerektiren yasa kapmasında cezaevine girmek için Marmara Ceza İnfaz Kurumu'na teslim oldu. Peki, Barış Pehlivan neden cezaevinde? Barış Pehlivan neden tutuklandı, sebebi ne?

Koronavirüs nedeniyle tahliye edilen hükümlülerin tekrar cezaevine dönmesini gerektiren yasa kapmasında cezaevine girmek için Marmara Ceza İnfaz Kurumu'na teslim oldu. Cezaevi önünde açıklama yapan Pehlivan, 'Bana haftalardır bir açıklama yapılmasını istiyorum. Neden ben bu ülkenin meclisinden çıkan ve beni de kapsayan yasadan faydalandırılmıyorum dedi. Peki, Barış Pehlivan neden cezaevinde? Barış Pehlivan neden tutuklandı, sebebi ne?

BARIŞ PEHLİVAN NEDEN CEZAEVİNDE?

Libya'da şehit olan MİT mensubunun cenaze töreni haberinde kimlik bilgilerinin ifşa edilmesine ilişkin yargılandığı davada, 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Barış Pehlivan 6 ay hapis yattıktan sonra denetimli serbestlikle dışarı çıktı. Yaptığı bir haber nedeniyle 30 Mart 2023'te hakkında bir dava açıldı ve mahkeme denetimli serbestlik şartlarının kaldırılarak tekrardan cezaevine gönderilmesine karar verdi. Kovid tedbirleri kapsamında bir gün cezaevinde kalan Pehlivan ardından denetimli serbestlikle tekrar cezaevinden çıktı.

Haklarında ilgili infaz hakimliğince denetimli serbestlik kararı verilen bazı hükümlüler hakkında, açık ceza infaz kurumuna gönderilme kararı verildi. Bu hükümlüler arasında gazeteci Barış Pehlivan'da bulunuyordu. Pehlivan bugün teslim olmak için Silivri'de bulunan Marmara Ceza İnfaz Kurumu'na geldi. Pehlivan'a destek olmak için Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi üyesi Enis Berberoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Kılınç, Zeynel Emre, gazeteci Murat Ağırel ve arkadaşları cezaevi önüne geldi. Barış Pehlivan cezaevi önünde basın açıklaması yaptıktan sonra cezaevine giriş yaptı.