Barış Manço - Sarı Çizmeli Mehmet Ağa kimdir, hikayesi nedir? Sarı Çizmeli Mehmet Ağa gerçekte kimdir, nereli, ne zaman vefat etti?

Barış Manço - Sarı Çizmeli Mehmet Ağa hikayesi merak ediliyor. Peki, Sarı Çizmeli Mehmet Ağa kimdir, nerelidir, kaç yaşında vefat etti, mezarını kim yaptırdı? Ayrıntılar sizlerle...

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Barış Manço 1982'de kimin mezarının yeni baştan yapılmasına katkıda bulunmuştur?

A-) Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın

B-) Kul Ahmet'in

C-) Gülpembe'nin

D-) Hala kızı Zehra'nın

Doğru Cevap : A şıkkı

SARI ÇİZMELİ MEHMET AĞA HİKAYESİ NEDİR?

AHaber'de yer alan bilgiye göre Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi şu şekilde:

"Yıl 1971 Barış Manço fırtına gibi esiyor. Manço Kıbrıs'a konser vermeye gelir ve Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'yı bu konser sırasında Kıbrıslı Türkler'den duyar. Bu hikayeden yola çıkarak yazdığı şarkı 1979'da ortalığı yıktıktan sonra Manço 1982'de tekrar adaya gelir. Bu defa yanında kameramanlarıyla… Sarı Çizmeli'nin akrabalarıyla buluşur. Mezarını ziyaret eder ve yeni bir mezarın yapılmasına katkıda bulunur. Şimdi Mehmet Ağa'nın Göçeri köyündeki mezar taşında, "Barış Manço ile bütünleşen Sarı Çizmeli Mehmet Ağa. 1800'lü yıllar Ruhuna Fatiha" yazıyor."

SARI ÇİZMELİ MEHMET AĞA GERÇEKTE KİMDİR?

Merhum sanatçı Barış Manço'nun Mançoloji albümünde çıkış yaptığı "Sarı Çizmeli Mehmet Ağa" şarkısının yaşanmış bir hikayeden esinlenerek yazıldığı ortaya çıktı.

MEZARI LEFKOŞA'DA BULUNUYOR

Kim olduğu bilinmeyen kişiler için kullanılan Sarı Çizmeli Mehmet Ağa, bugün adını unutulmaz şarkı sayesinde duyursa da bir öyküsü var. Şarkının kahramanı Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın efsane olmadığı sanılanın aksine 1800'lü yıllarda KKTC'nin Göçeri köyünde yaşadığı öğrenildi. 1971 yılında Kıbrıs'a konser vermek için gelen Manço, köylülerden Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesini öğrenmesiyle şarkıyı yazdı. Manço, şarkının geniş kitlelere ulaşmasının ardından 1982 yılında Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın mezarını yaptırdı. Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın mezarı Lefkoşa yakınlarındaki Göçeri köyünde bulunuyor.

SARI ÇİZMELERİNİ HİÇ ÇIKARMAZMIŞ

Göçeri köylüleri doğum ve ölüm tarihleri net olarak bilinmeyen ancak 1800'lü yıllarda yaşadığı kaydedilen Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın köyün toprak ağası olduğunu ve sarı çizmelerini hiç çıkarmadığını ifade ediyor. Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın köydeki tüm bekarları evlendirdiğini ifade eden köylüler, ömrünün son günlerine kadar bu şekilde yaşadığını kaydetti.

BARIŞ MANÇO 1971'DE ZİYARET ETMİŞ

Göçeri köyü muhtarı Mustafa Göçeri, Barış Manço'nun 1971 yılında Kıbrıs'a geldiğini ve Göçeri köyünü gezdiğini ifade ederek, Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesini dinleyip şarkıyı yazdığını 1982 yılında da mezarını yaptırdığını kaydetti.