(Barış Manço 1982'de kimin mezarının...) Kim Milyoner Olmak İster 6 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 400 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 400 Bin TL'lik soru! Barış Manço 1982'de kimin mezarının yeni baştan yapılmasına katkıda bulunmuştur?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 6 TEMMUZ ÇARŞAMBA 400 BİN LİRALIK SORUSU

Barış Manço 1982'de kimin mezarının yeni baştan yapılmasına katkıda bulunmuştur?

A-) Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın

B-) Kul Ahmet'in

C-) Gülpembe'nin

D-) Hala kızı Zehra'nın