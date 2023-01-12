Fotoğrafçılık kariyerine sayısız özel fotoğraf ve birçok ödül sığdıran Barış Erkek, "Fotoğraf güçlü bir anlatım şeklidir. İyi fotoğraf çok şey anlatır" diyor.

Fotoğrafa olan tutkusunu "Hayat çekilmeye değer" sloganıyla ifade eden fotoğrafçı Barış Erkek, sosyal medyadaki paylaşımları ile dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor. Barış Erkek Fotoğraf ve Video Hizmetleri çatısı altında imza attığı özgün çalışmaları hakkında konuşan başarılı fotoğrafçı, başarısının sırrını verdi: "Benim bütün fotoğraflarım bir şey anlatır, duygu barındırır. Çünkü fotoğraf güçlü bir anlatım şeklidir. Kelimelerle ifade edemeyeceğiniz birçok şeyi anlatma fırsatı sunar. İyi fotoğraf çok şey anlatır."

GAZİANTEP FOTOĞRAF İÇİN EŞSİZ BİR FON

Düğün fotoğrafçılığında uzmanlaşan Barış Erkek, Gaziantep'in doğal fonunu sıklıkla kullanmasıyla da haklı bir üne sahip: "Gaziantep deyince insanların aklına ilk olarak enfes yemekler geliyor. Ancak şehrimiz aynı zamanda birçok eşsiz tarihi güzelliğe de ev sahipliği yapıyor. Gaziantep Kalesi'nden, Zeugma'ya, Bakırcılar Çarşısı'ndan Hamam Müzesi'ne onlarca tarihi mekan fotoğraflar için eşsiz bir fon oluşturuyor. Aynı zamanda özgün fotoğraflar için ilham da veriyor. Gaziantep bu anlamda tam bir cennet desem abartmış olmam."

O ANIN PEŞİNDEKİ YOLCULUĞUM SÜRÜYOR

2019 ve 2021 yıllarında "Yılın En İyi Fotoğrafçısı" seçilen Erkek, ödüllerin kendisini hem motive ettiğini hem de sorumluluk yüklediğini vurgulayıp ekledi:"Hayalim uluslararası arenada da ödüller kazanmak. Tıpkı müziğin olduğu gibi fotoğrafın da evrensel olduğunu düşünüyorum. Müzikte doğru melodi nasıl ki milyonlarca insana ulaşıyorsa anın ötesine geçmeyi başarmış bir karenin de aynı etkiyi sağlayacağına inanıyorum. Ve o anın peşindeki yolculuğum sürüyor."