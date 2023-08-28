BARIŞ ELENDİ Mİ? Masterchef Barış Demir elendi mi? 27 Ağustos Masterchef All Star eleme adayları kimler oldu?

Barış elendi mi? Masterchef Barış Demir elendi mi? Soruları şu anda en çok araştırılan konuların başında geliyor. MasterChef Türkiye'de bu akşam bir yarışmacının tabağı devrildiği, yere düştüğü için yarışmaya veda etti. Peki, 27 Ağustos Masterchef All Star eleme adayları kimler oldu? İşte detaylar…

Elveda diyerek veda eden yarışmacı, akşamın sonucunu belirledi. 70. bölüm fragmanında, elemeye yönelik heyecanın yaşandığı anlarda bir yarışmacı, diğer yarışmacılardan birine "Tabağın mı düştü?" diye sordu. Seyirciler ise merak ediyor Barış elendi mi? Masterchef Barış Demir elendi mi? 27 Ağustos Masterchef All Star eleme adayları kimler oldu? İşte detaylar…

BARIŞ ELENDİ Mİ?

Bugün yayınlanan fragmanın devamında Somer Şef, "Her şeyin bir sebebi vardır değil mi? Bizler seni bir öğrencimiz olarak kabul ediyor ve gurur duyuyoruz, bundan sonra da gurur duymaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Masterchef'te finale Eray ve Barış isimleri kaldı. MasterChef Türkiye'de bu akşam yarışmaya veda eden isim Eray oldu. Barış, 'Çok üzüldüm, Eray gerçekten çok muhteşem bir insan. Sarılmak istiyorum ona.' dedi.

27 AĞUSTOS MASTERCHEF ALL STAR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Fragmandan anlaşıldığı üzere elenen yarışmacı Eray oldu. Eray şu şekildek konuştu: "Bugün değildi. Çok daha ilerleyeceğimi görüyordum. Elemek istediğim arkadaşlarım vardı ve hepsi beni eledi. Ben elemek istediklerimi eleyemedim. Bir önceki yarışmada annemin babasını kaybettim. Bu yarışmada ise babamın babasını kaybettim. Dedem benim için çok başkaydı. Onu kaybetmek benim psikolojimi bitirdi. Dayanamadım zaten, bugün yaptığım tabaktan dolayı sizden özür diliyorum. Böyle gelmek istemezdim önünüze. Bütün yeteneklerimi biliyorsunuz."