Barış Bağcı kimdir? Barış Bağcı kaç yaşında ve nereli? Barış Bağcı biyografisi!

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BARIŞ BAĞCI KİMDİR?

Barış Bağcı (d. 27 Mayıs 1975, Karaman), Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.

Konya Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda yaklaşık 15 yıl kadar görev aldıktan sonra, oyunculuk kariyerine İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda devam etmiştir.

2015-2018 yılları arasında, TRT 1'de yayınlanan Diriliş "Ertuğrul" dizisinde Moğol kumandanı Baycu Noyan karakterini canlandırarak kariyerinde ün kazanmıştır.

2017-2019 yılları arasında Çember adlı polisiye serisinde Başkomiser Barış, 2020-2021 arasında ise Masumlar Apartmanı dizisinde Cüneyt karakterlerini canlandırmıştır.

Barış Bağcı, günümüzde TRT 1'de yayınlanan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun ilk hükümdarı olan Tuğrul Bey'i canlandırmaktadır.

Filmografisi

2006 Pars : Kiraz Operasyonu

2009 Nefes : Vatan Sağolsun Üsteğmen Barış

2010 Kaybedenler Kulübü Devrim

2011 Pazarları Hiç Sevmem Ali

Televizyon

2005 Gümüş Emir

2006-2007 Kırık Kanatlar Halim

2007 Yaralı Yürek Veysel

2009-2010 Yaprak Dökümü Ali Sarper

2011-2012 Küçük Hanımefendi Ömer

2015 Kara Kutu Kâtip Günal

2015-2018 Diriliş "Ertuğrul" Baycu Noyan

2017, 2021 Çember Başkomiser Barış

2020-2021 Masumlar Apartmanı Cüneyt

2021-günümüz Alparslan: Büyük Selçuklu Tuğrul Bey

BARIŞ BAĞCI INSTAGRAM HESABI

Barış Bağcı Instagram hesabı "bbarisbagci" 88 bin takipçisi bulunuyor.