Barış Bağcı kimdir? Barış Bağcı kaç yaşında ve nereli? Barış Bağcı biyografisi!
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Ünlü oyuncu Barış Bağcı kaç yaşında ve nereli olduğu sevenleri tarafından merak ediliyor. TRT 1'de yayınlanan Diriliş "Ertuğrul" dizisinde Moğol kumandanı Baycu Noyan karakterini canlandırarak kariyerinde ün kazandıran Barış Bağcı kimdir ve kaç yaşında gündeme geliyor. Peki, Barış Bağcı kimdir?
Barış Bağcı kimdir ve kaç yaşında olduğu sevenleri tarafından araştırılıyor. Birçok projede yer alan Barış Bağcı kimdir ve nereli merak ediliyor. Barış Bağcı kimdir?Barış Bağcı kaç yaşında ve nereli? Barış Bağcı biyografisi! Barış Bağcı Instagram hesabı ne? Detaylar haberimizdedir…
BARIŞ BAĞCI KİMDİR?
Barış Bağcı (d. 27 Mayıs 1975, Karaman), Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.
Konya Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda yaklaşık 15 yıl kadar görev aldıktan sonra, oyunculuk kariyerine İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda devam etmiştir.
2015-2018 yılları arasında, TRT 1'de yayınlanan Diriliş "Ertuğrul" dizisinde Moğol kumandanı Baycu Noyan karakterini canlandırarak kariyerinde ün kazanmıştır.
2017-2019 yılları arasında Çember adlı polisiye serisinde Başkomiser Barış, 2020-2021 arasında ise Masumlar Apartmanı dizisinde Cüneyt karakterlerini canlandırmıştır.
Barış Bağcı, günümüzde TRT 1'de yayınlanan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun ilk hükümdarı olan Tuğrul Bey'i canlandırmaktadır.
Filmografisi
2006 Pars : Kiraz Operasyonu
2009 Nefes : Vatan Sağolsun Üsteğmen Barış
2010 Kaybedenler Kulübü Devrim
2011 Pazarları Hiç Sevmem Ali
Televizyon
2005 Gümüş Emir
2006-2007 Kırık Kanatlar Halim
2007 Yaralı Yürek Veysel
2009-2010 Yaprak Dökümü Ali Sarper
2011-2012 Küçük Hanımefendi Ömer
2015 Kara Kutu Kâtip Günal
2015-2018 Diriliş "Ertuğrul" Baycu Noyan
2017, 2021 Çember Başkomiser Barış
2020-2021 Masumlar Apartmanı Cüneyt
2021-günümüz Alparslan: Büyük Selçuklu Tuğrul Bey
BARIŞ BAĞCI INSTAGRAM HESABI
Barış Bağcı Instagram hesabı "bbarisbagci" 88 bin takipçisi bulunuyor.