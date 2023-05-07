Siyasi yaşamı, sözleri ve Arka Sıradakiler dizisi ile tanıdığımız Barış Atay'ın nereden aday olduğu vatandaşlar tarafından merak edildi ve araştırıldı. Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay'ın yaklaşan seçimlerden nereden aday olduğu sorusu gündeme geldi. Peki, Barış Atay nereden aday oldu? Barış Atay hangi şehirden milletvekili adayı oldu?

2018 Türkiye genel seçimleri için Halkların Demokratik Partisinden milletvekili adayı olan Barış Atay nereden aday oldu? Sorusu bir süredir gündemdeki yerini koruyor ve vatandaşlar tarafından internet üzerinde sorgulatılıyor. 11 Ekim 2018 tarihinde Türkiye İşçi Partisine geçmesi ile ses getirmeyi başaran Barış Atay, Mevzular Açık Mikrofon programında gösterdiği başarı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Peki, Barış Atay nereden aday oldu? Barış Atay hangi şehirden milletvekili adayı oldu?

BARIŞ ATAY NEREDEN ADAY OLDU?

Barış Atay YSK'ya teslim edilen listeye göre Antalya ikinci sıradan Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili adayı olarak gösterildi.

BARIŞ ATAY KİMDİR?

Barış Atay Mengüllüoğlu, 2 Eylül 1981, Wilhelmshaven doğumlu Türk oyuncu ve siyasetçi. 2018 yılından bu yana Türkiye İşçi Partisi milletvekili olarak görev yapmaktadır. 1981'de Almanya'da doğan Mengüllüoğlu, 1999 yılına kadar Mengüllü, Antakya'da yaşadı. Çukurova Üniversitesi Biyoloji Bölümünde lisans eğitimi almaya başladı, ancak tiyatroya olan düşkünlüğü ve yeteneğinden dolayı öğreniminin son yılında okulu bıraktı. İstanbul'a giderek Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü sınavlarını geçerek bu üniversitenin tiyatro bölümünden mezun oldu.

BARIŞ ATAY SİYASİ KARİYERİ

2018 Türkiye genel seçimleri için Halkların Demokratik Partisinden milletvekili adayı oldu. 24 Haziran 2018 seçim sonuçlarına göre Hatay milletvekili seçildi.11 Ekim 2018 tarihinde Türkiye İşçi Partisine geçti. Birçok dizide rol Barış Atay kariyerine siyasetçi olarak devam etme kararı aldı.