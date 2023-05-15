Barış Atay milletvekili seçildi mi? TİP MİLLETVEKİLİ LİSTESİ! Barış Atay Tip milletvekili oldu mu?

2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sona erdi. Kullanıcılar tarafından Barış Atay milletvekili seçildi mi araştırılıyor. Peki, Barış Atay milletvekili seçildi mi? Barış Atay Tip milletvekili oldu mu? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, Türkiye genelinde 14 Mayıs saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Barış Atay milletvekili oldu mu sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Barış Atay milletvekili seçildi mi? Barış Atay Tip milletvekili oldu mu? Detaylar haberimizde...

BARIŞ ATAY MİLLETVEKİLİ SEÇİLDİ Mİ?

Türkiye İşçi Partisi milletvekili adayı Barış Atay, Hatay'daki yerini Can Atalay'a bırakmıştı. Atay, aday olduğu Antalya'da seçilemedi. Yerini verdiği Can Atalay ise kesin olmayan sonuçlara göre Hatay'dan milletvekili seçildi.