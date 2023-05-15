Hatay'daki yerini Can Atalay'a bırakan Türkiye İşçi Partisi milletvekili adayı oyuncu Barış Atay meclise girdi mi? Sorusu, birçok vatandaş tarafından merak ediliyor ve internet üzerinde aktif olarak sıklıkla araştırılıyor. Sonuçların yüzdelik şekilde açıklanması ile birlikte Barış Atay meclise girdi mi? Sorusu yanıt buluyor. Peki, Barış Atay meclise girdi mi? Barış Atay milletvekili oldu mu?

14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Hatay'daki yerini Gezi Parkı davasında 18 yıl hapse mahkum edilen avukat Can Atalay'a bırakan Türkiye İşçi Partisi milletvekili adayı Barış Atay meclise girdi mi? Merak ediliyor ve bu nedenle Barış Atay meclise girdi mi? Sorusu gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Peki, Barış Atay meclise girdi mi? Barış Atay milletvekili oldu mu?

BARIŞ ATAY MECLİSE GİRDİ Mİ?

14 Mayıs seçimlerinde sonucu merakla beklenen illerden biri de Antalya. 27. dönem Hatay milletvekili Barış Atay, 2023 seçimlerinde Antalya'da Türkiye İşçi Partisinin ikinci sıra adayı oldu. 74,626 oy alan Türkiye İşçi Partisi, Antalya'da milletvekili çıkaramadı. TBMM'ye giremeyen oyuncu Barış Atay, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak "Başımızı eğmek yok! Kimse mücadelenin kolay olacağını söylemedi! Hala ayaktayız, hala inanıyoruz. Beraber bu ülkeyi hak ettiği geleceğe taşıyacağız. Er ya da geç" dedi.