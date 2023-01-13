Barış Atay kimdir? Mevzular Açık Mikrofon Barış Atay kimdir? Barış Atay kaç yaşında, ne iş yapıyor? Barış Atay siyasi kariyeri ve biyografisi!

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BARIŞ ATAY KİMDİR?

Barış Atay Mengüllüoğlu, 2 Eylül 1981, Wilhelmshaven doğumlu Türk oyuncu ve siyasetçi. 2018 yılından bu yana Türkiye İşçi Partisi milletvekili olarak görev yapmaktadır. 1981'de Almanya'da doğan Mengüllüoğlu, 1999 yılına kadar Mengüllü, Antakya'da yaşadı. Çukurova Üniversitesi Biyoloji Bölümünde lisans eğitimi almaya başladı, ancak tiyatroya olan düşkünlüğü ve yeteneğinden dolayı öğreniminin son yılında okulu bıraktı. İstanbul'a giderek Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü sınavlarını geçerek bu üniversitenin tiyatro bölümünden mezun oldu.

BARIŞ ATAY SİYASİ KARİYERİ

2018 Türkiye genel seçimleri için Halkların Demokratik Partisinden milletvekili adayı oldu. 24 Haziran 2018 seçim sonuçlarına göre Hatay milletvekili seçildi.11 Ekim 2018 tarihinde Türkiye İşçi Partisine geçti. Birçok dizide rol Barış Atay kariyerine siyasetçi olarak devam etme kararı aldı.