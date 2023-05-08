Barış Atay aday mı? 2023 Barış Atay nereden, hangi ilden, hangi partiden aday oldu?

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Barış Atay aday mı? 2023 Barış Atay milletvekili adayı mı soruları yer alıyor. Peki, Barış Atay aday mı? 2023 Barış Atay milletvekili adayı mı? İşte detaylar...