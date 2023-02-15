"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmak için ATV, FOX Deniz Bayramoğlu, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 'in 15 Şubat'taki ortak yayınında yardım kampanyası düzenlendi. Yayında Barış Arduç'da yer aldı. Peki, Barış Arduç ne kadar bağış topladı? Ortak yayında Barış Arduç ne kaç TL yardım topladı?

Başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis'i etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan vatandaşlar için Türkiye'nin tek yürek olacağı canlı yayın, aynı anda ekranlara geliyor. Yayına Barış Arduç da bağış topladı. Peki, Barış Arduç ne kadar bağış topladı? Ortak yayında Barış Arduç ne kaç TL yardım topladı?

Barış Arduç NE KADAR BAĞIŞ TOPLADI?

Barış Arduç'un topladığı tüm miktar henüz açıklanmadı. Açıklandığında sayfamızda yayınlanacaktır.

ORTAK YAYIN NEDİR?

Yapılacak ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri depremzedelere destek olacak.

Çarşamba akşamı saat 20.00'de başlayacak "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasında ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV 8'in sevilen dizi ve program yüzlerinin toplayacağı yardımlar, AFAD ve Kızılay'a bağışlanacak.