Barış Arduç kimdir? Barış Arduç kaç yaşında, nereli? - Haberler

Oynadığı diziler ve filmlerle olduğu kadar özel hayatıyla da sık sık konuşulan Barış Arduç'un hayatı ve dizileri araştırılıyor. Peki, Barış Arduç kimdir? Barış Arduç kaç yaşında, nereli? İşte detaylar haberimizde...

BARIŞ ARDUÇ KİMDİR?

Barış Arduç (d. 9 Ekim 1987, İsviçre), Türk dizi ve sinema oyuncusudur.

İsviçre'nin Scherzingen şehrinde doğup büyüyen daha sonra ailesiyle beraber Türkiye'ye kesin dönüş yapan Arduç, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Tiyatro sanatçısı Ayla Algan ile tanıştıktan sonra profesyonel oyunculuğa adım attı.

İlk olarak Küçük Hanımefendi (2011), Dinle Sevgili (2011), Pis Yedili (2011) gibi dizilerde rol aldıktan sonra Benim İçin Üzülme (2012), Bugünün Saraylısı (2013-2014) ve Racon: Ailem İçin (2015) gibi dizilerde rol aldı.

Kendisine şimdiki popülerliğini kazandıran Kiralık Aşk (2015-2017) adlı dizide yer aldı. Daha sonrasında Kuzgun ve Çukur adlı dizilerde de rol aldı. 2021 yılı itibari ile TRT 1'de yayımlanan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde başrol oyuncusu olarak yer almaktadır.

İLK YILLARI

Barış Arduç, 1987 yılında İsviçre'nin Scherzingen 19 Eylül 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. şehrinde emlakçılık yapan Gülay ve Erol Arduç çiftinin ortanca çocuğu olarak dünyaya geldi. Aslen baba tarafından Arnavut, anne tarafından Laz kökenlidir. Baba tarafından Ordu Fatsa'lı, anne tarafından Artvin Arhavi'lidir. Ağabeyi Onur Arduç ve kardeşi Mert Arduç ile beraber 3 kardeştir. 8 yaşında ailesiyle beraber yurtdışından Türkiye'ye kesin dönüş yapan Arduç, ilkokulu Sakarya ve Gölcük'te bitirdi. 17 Ağustos 1999'da Gölcük'te yaşanan deprem sebebiyle ailesi ile beraber Bolu'ya taşınmak zorunda kaldı. Ortaokulu ve lise 1. sınıfı Bolu'da okuduktan sonra, lise 2. sınıfta ailesiyle beraber İstanbul'a gelerek ortaöğrenimini burada tamamladı.

Liseden mezun olduktan sonra Kayseri Erciyes Üniversitesi Spor Akademisini kazandı fakat ilk yılında okula adapte olamayınca İstanbul'a geri döndü. Aktif olarak yüzme, dalgıçlık, futbol, basketbol, hentbol gibi spor dallarıyla uğraşmasının yanı sıra Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'na bağlı olarak Şile 'de 8 yıl cankurtaranlık yaptı. Daha sonra tiyatro sanatçısı Ayla Algan ile tanışıp Ekol Drama'da oyunculuk eğitimi aldı. Ardından Sadri Alışık Tiyatrosu'nda teatral eğitimine katıldı ve profesyonel oyunculuğa adım attı.

KARİYER

2011-2014: Benim İçin Üzülme, Bugünün Saraylısı ve Sinema Filmleri

Barış Arduç, ilk olarak 2011 yılında Küçük Hanımefendi, Dinle Sevgili, Pis Yedili gibi dizilerde yardımcı oyuncu olarak oynamıştır. Daha sonra 2012 yılında Artvin'in Hopa ilçesinde çekilmeye başlanan genel yönetmenliğini ve hikâyesini Mahsun Kırmızıgül'ün yaptığı ve Atv ekranlarında yayınlanan Benim İçin Üzülme adlı dizide Ahmet Avcıoğlu karakteriyle adından söz ettirdi. Dizide sadece ilk bölümde oynayan geri kalan bölümlerde flashback olarak yer alan Arduç'un, 17-18 yaşlarında spor tutkusu olan ve Trabzonspor'da futbol oynamak isteyen bir genci canlandırdığı rolü izleyici tarafından benimsendi ve karakter dizide öldüğünde Trabzonspor tribünlerinde 10 metre pankart açıldı.

Daha sonra 2013 yılında Refik Halid Karay'ın aynı adlı eserinden günümüze uyarlanan, yönetmenliğini Kudret Sabancı'nın yaptığı, yine Atv kanalında yayınlanan ve başrollerini Selçuk Yöntem, Serhat Teoman, Cansu Tosun gibi isimlerin paylaştığı Bugünün Saraylısıdizisine 5. bölümden itibaren dahil oldu. Dizide büyük bir holding ile şirketler grubunun tek varisi olan ve Cansu Tosun'un canlandırdığı Ayşen Kaya adlı genç bir kızın mal varlığını ve şirketlerini yöneten, iş adamı Selim Bayraktar karakterine 2 sezon boyunca hayat verdi.[9] Bugünün Saraylısı dizisinin ilk sezonu 31 bölüm sürmüş, 2. sezonunda ise 5 bölüm yayınlandıktan sonra reytinglerindeki düşüş sebebiyle 36. bölümde final yapmıştır.

Barış Arduç, ilk sinema filmi deneyimi olan ve yönetmenliğini Hakan Yonat'ın yaptığı 2014 yapımı Sadece Sen adlı sinema filminin son sahnesinde Emin karakterini oynadı.

14 Kasım 2014 tarihinde vizyona giren yapımcılığını BKM Film'in üstlendiği yönetmenliğini Hakan Algül'ün yaptığı, Deliha adlı sinema filminde Gupse Özay, Cihan Ercan, Zeynep Çamcı gibi isimlerle birlikte kamera karşısına geçen Arduç, filmde Zeliha karakterinin peşinden koştuğu yakışıklı fotoğrafçı Şirinceli Cemil karakterini canlandırdı.

2015-2017: Racon: Ailem İçin, Kiralık Aşk ve Reklam Filmi

Barış Arduç, ilk başrol deneyimi olan ve 2015 Mart ayında Atv'de ekrana gelen Racon: Ailem İçin adlı dizide Mehmet Aslantuğ, Hande Doğandemir, Tomris İncer gibi isimlerle birlikte oynadı ve dizide Mehmet Aslantuğ'un canlandırdığı Kenan Korhan adlı bir mafya babasının, evlatlığı ve sağ kolu olan Tekin Atan karakterini canlandırdı. Ancak dizi reytinglerde başarılı olamadığı için 4 bölüm sonra yayından kaldırıldı.

Arduç, 2015'in Haziran ayında Star TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve ona bugünkü popülerliğini kazandıran, yönetmenliğini Metin Balekoğlu, Barış Yöş ve Şenol Sönmez'in yaptığı senaryosunu Meriç Acemi'nin kaleme aldığı Kiralık Aşk adlı dizide Elçin Sangu, Salih Bademci, Nergis Kumbasar, Levent Ülgen gibi isimlerle birlikte oynadı. Dizide yakışıklılığıyla ün salmış aynı zamanda genç yaşında başarılı bir ayakkabı tasarımcısı ve iş adamı olmuş Ömer İplikçi karakterini canlandıran Arduç, oynadığı karakterle Türkiye ve Orta Doğu'da büyük bir hayran kitlesi elde ederken birçok ödülünde sahibi oldu. Yaz aylarından beri yayınlanmaya devam eden Kiralık Aşk dizisi kısa sürede ekranların en sevilen işlerinden biri haline gelirken reytinglerde ve sosyal medyada yakaladığı hatırı sayılır izlenme & konuşulma oranları ile büyük bir başarı elde etti. Öyle ki dizinin bölüm fragmanları bile Youtube'da yayınlandığı anda milyonları aşan izlenme sayısına ulaştı.

Barış Arduç 2015 yılında Derimod firmasının reklam yüzü oldu. Alametifarika tarafından hazırlanan, prodüksiyonu Böcek Yapım'a ait olan ve Barış Arduç'un 6 farklı sevgilisi olan bir kazanovayı canlandırdığı reklam filminin yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak yaptı. "Ayağımda Derimod" sloganı ile yola çıkılan kampanyanın fotoğraf çekimi Nihat Odabaşı tarafından gerçekleştirildi. Reklam kampanyası, 21 Ekim 2015 tarihinden itibaren televizyon, billboard, internet siteleri ve dergilerde yerini aldı.

2019-günümüz: Kuzgun, Çukur, Kulüp ve Alparslan Büyük Selçuklu

Şubat 2019'da Arduç, Bahadır İnce'nin yönettiği drama dizisi Kuzgun'da başrol oynadı. 20 yıl boyunca uzaklaştıktan sonra intikam için geri dönen bir adamın hikâyesini tasvir etti. 12 Mart 2020'de Arduç'un Aras Bulut İynemli'nin oynadığı drama dizisi Çukur'da rol aldığı doğrulandı. Diziye 3. sezonunda katılan Arduç, ana karakterin düşmanının küçük kardeşi Arık Böke Erdenet karakterini canlandırdı. 2021 yılında internet platformu olan Netflix'te 5 Kasım tarihinde yayınlanan ve yönetmenliğini Zeynep Günay Tan ve Seren Yüce'nin yaptığı Kulüp dizisinde İsmet Denizer karakterine hayat verdi. Gökçe Bahadır, Fırat Tanış, Salih Bademci ve Metin Akdülger ile birlikte başrolde yer aldığı dizide 1950'li yılların İstanbul'unda yaşayan Seferad Yahudilerinin hikayesi ve dönemin önemli olayları anlatılmaktaydı. 8 Kasım 2021 tarihinden itibaren ise TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve başrolünde yer aldığı Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci sultanı Sultan Alp Arslan'ı canlandırmaktadır.

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