Barış Alper Yılmaz trafik kazası mı geçirdi? Barış Alper Yılmaz sağlık durumu nasıl, son durumu ne? gündeme geliyor. Galatasaray'ın genç yıldızlarından Barış Alper Yılmaz trafik kazası mı geçirdi? Barış Alper Yılmaz sağlık durumu nasıl, son durumu ne? merak ediliyor. Barış Alper Yılmaz trafik kazası mı geçirdi? Barış Alper Yılmaz sağlık durumu nasıl, son durumu ne?

Barış Alper Yılmaz trafik kazası mı geçirdi? Barış Alper Yılmaz sağlık durumu nasıl, son durumu ne? merak ediliyor. Kurban Bayramı için memleketi Rize'ye gitmek üzere yola çıkan Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz, aracıyla kaza yaptı. Barış Alper Yılmaz trafik kazası mı geçirdi? Barış Alper Yılmaz sağlık durumu nasıl, son durumu ne? Detaylar haberimizdedir…

BARIŞ ALPER YILMAZ TRAFİK KAZASI MI GEÇİRDİ?

Galatasaray'ın genç yıldızlarından Barış Alper Yılmaz, Giresun-Görele yolu üzerinde trafik kazası geçirdi. Futbolcu ve karşı tarafın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

BARIŞ ALPER YILMAZ SAĞLIK DURUMU NASIL?

Genç futbolcu, Giresun-Görele yolu üzerinde kaza yaptı. Aracında büyük hasar meydana gelen Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Gazeteci Yakup Çınar'ın verdiği bilgiye göre, kazaya karışan diğer tarafın da sağlık durumuyla ilgili bir sorun bulunmuyor.