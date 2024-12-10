Barış Alper Yılmaz sakatlığında son durum nedir? Barış Alper kaç maç yok?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Net Global Sivasspor ile oynanan maçta rakip takım oyuncusu Rey Manaj'ın sert faulüne maruz kalan milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın sağlık durumu merak ediliyor. "Barış Alper Yılmaz sakatlığı" ile ilgili son gelişmeler, oyuncunun sahalara dönüş tarihine dair önemli ipuçları sunuyor. Peki, Barış Alper Yılmaz kaç maç yok? İşte detaylar…

BARIŞ ALPER YILMAZ SAKATLIĞINDA SON DURUM NEDİR?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Net Global Sivasspor ile oynanan maçta rakip takım oyuncusu Rey Manaj'ın sert faulüne maruz kalan milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın sol diz iç yan bağlarında esneme, sol ayak bileği iç yan bağlarında zorlanma, kanama ve ayak bileği kemiklerinde ödem tespit edildiğini duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki futbolcunun sağlık durumuna ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Rakip takım oyuncusunun sert müdahalesi nedeniyle sakatlanan Barış Alper Yılmaz'ın sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan MR ve BT tetkiklerinde sol diz iç yan bağlarında esneme, sol ayak bileği deltoid ligamanda (ayak bileği iç yan bağlarında) orta düzeyde zorlanma, kanama ve ayak bileği kemiklerinde ödem tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır."

NE OLMUŞTU?

Galatasaray, Sivasspor'u 3-2 yendiği karşılaşmanın son dakikalarında yaşanan pozisyonun ardından kırmızı kart bekledi.

Müsabakanın 90+9. dakikasında Rey Manaj, Barış Alper'e ser bir faul yaptı. Faul düdüğünü çalan hakem Turgut Doman, Manaj'a sarı kart gösterdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu monitörden izleyen Doman, kararını değiştirmedi.