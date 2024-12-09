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Barış Alper Yılmaz sakat mı, Malmö, Trabzonspor maçlarında oynayacak mı, kaç maç yok?

Barış Alper Yılmaz sakat mı, Malmö, Trabzonspor maçlarında oynayacak mı, kaç maç yok?
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Sivasspor maçında sakatlanan Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'in son durumları hakkında bir açıklama yaptı. Peki, Barış Alper Yılmaz sakat mı, Malmö, Trabzonspor maçlarında oynayacak mı, kaç maç yok?

Galatasaray'dan Sivasspor maçında sakatlanan Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'ın son durumlarıyla ilgili açıklama geldi. Tedavilerine başlanan yıldızların sahalara dönüş tarihiyle ilgili ise bir bilgi verilmedi. Barış Alper Yılmaz sakat mı, Malmö, Trabzonspor maçlarında oynayacak mı, kaç maç yok?

BARIŞ ALPER'İN SAKATLIĞI

Aynı karşılaşmada rakip takım oyuncusunun sert müdahalesi nedeniyle sakatlanan Barış Alper Yılmaz'ın sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan MR ve BT tetkiklerinde sol diz iç yan bağlarında esneme, sol ayak bileği deltoid ligamanda (ayak bileği iç yan bağlarında) orta düzeyde zorlanma, kanama ve ayak bileği kemiklerinde ödem tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.

Futbolcularımızın sahalara geri dönüş süreleriyle ilgili kulübümüz ve sağlık ekibimiz tarafından herhangi bir zaman verilmemiş olup yoğun maç takvimi içerisinde klinik seyirlerine göre hareket edilecektir."

NE KADAR OYNAMAYACAKLAR?

Galatasaray'ın açıklamasında iki futbolcunun geri dönüş süresiyle ilgili bir zaman verilmese de TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray'da Net Global Sivasspor maçında sakatlanan Barış Alper Yılmaz yaklaşık 3 hafta, Victor Osimhen ise yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

KAÇIRACAKLARI MAÇLAR

Galatasaray'ın önümüzdeki 3 hafta içerisinde Malmö, Trabzonspor ve Kayserispor ile karşılaşacak. Osimhen ve Barış Alper'in bu maçları kaçırması bekleniyor.

Osimhen'in durumu Trabzonspor ve Kayserispor maçları öncesinde sürekli kontrol altında tutulacak. Nijeryalı oyuncu, iyileşme hızına göre bu iki maçta da forma giyebilir.

İki oyuncunun da 5 Ocak hafta sonunda oynanacak Göztepe maçıyla birlikte sahalara dönmesi bekleniyor.

Galatasaray'ın önümüzdeki 3 hafta içerisinde oynayacağı maçlar şu şekilde;

• 12 Aralık: Malmö (D)

• 16 Aralık: Trabzonspor

• 22 Aralık: Kayserispor (D)

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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