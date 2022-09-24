Barış Alper Yılmaz kimdir? Oynanan maçlardaki performanslar, transfer iddiaları, basın toplantıları ve sosyal medyada atılan tweetler nedeniyle birçok futbolcu ya da spor adamı hakkında araştırma yapılıyor. Bu konuda en son gündeme gelen isim Barış Alper Yılmaz oldu. Barış Alper Yılmaz kaç yaşında, nereli? Barış Alper Yılmaz hangi mevkide oynuyor?

Her gün spor basınında çıkan transfer iddiaları, basın toplantıları, maçlarda sergilenen performans ve sosyal medya gündemine birçok spor insanı ya da futbolcu girmekte ve araştırılmakta. Son dönemde en çok merak edilen isim Barış Alper Yılmaz oldu. Kişiler Barış Alper Yılmaz ile ilgili en çok merak edilen sorular Barış Alper Yılmaz kimdir? Barış Alper Yılmaz kaç yaşında, nereli? Barış Alper Yılmaz hangi mevkide oynuyor? oldu. Barış Alper Yılmaz ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde;



BARIŞ ALPER YILMAZ KİMDİR?

Barış Alper Yılmaz 23 Mayıs 2000 yılında İkizdere, Rize'de dünyaya gelmiştir. Türk millî futbolcu, Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giymektedir.

BARIŞ ALPER YILMAZ KAÇ YAŞINDA HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

22 Yaşındaki Barış Alper Yılmaz, sol kanat mevki ve forvet bölgelerinde oynamaktadır.