Barış Alper Yılmaz kaç gol attı? 2024-25 Barış Alper Yılmaz gol ayısı kaç?
Galatasaray, Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Gaziantep FK'yi konuk ediyor. Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın golüyle öne geçti. Peki, Barış Alper Yılmaz kaç gol attı? 2024-25 Barış Alper Yılmaz gol ayısı kaç?
Süper Lig'de ertelenen 3. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın golüyle öne geçti. Peki, Barış Alper Yılmaz kaç gol attı?
GALATASARAY GAZİANTEP FK'Yİ KONUK EDİYOR
İLK 11
Galatasaray : Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Sara, Mertens, Barış, Yunus, Batshuayi
Gaziantep FK :Dioudis, Emre Taşdemir, Ertuğrul Ersoy, Kozlowski, Enric Saborit, Mirza Cihan, Sorescu, Kenan Kodro, Ömürcan Artan, Bruo Viana, Alexandru Maxim
Galatasaray, Barış Alper'in golüyle 1-0 öne geçti. Bu gol Barış'ın ligdeki 4. golü oldu.