Barış Alper Yılmaz evli mi? Barış Alper Yılmaz kimdir, kaç yaşında?

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Barış Alper Yılmaz (d. 23 Mayıs 2000, Rize) sol kanat mevkiinde oynayan Türk millî futbolcudur. Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giymektedir.

Futbola 2012'de Rize İl Özel İdarespor'da başladı. 2017'de 3. Lig takımlarından Ankara Demirspor'a transfer oldu. 3 sezon burada oynadıktan sonra 1. Lig'e yükselen Ankara Keçiörengücü'ne transfer oldu. 9 Temmuz 2021'de Galatasaray ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Millî takım kariyeri

Türkiye 21 yaş altı millî futbol takımında oynadı.

Başarıları

Galatasaray

Süper Lig: 2022-23