Barış Alper Yılmaz evli mi? Barış Alper Yılmaz kimdir, kaç yaşında?
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BARIŞ ALPER YILMAZ KİMDİR?,
Barış Alper Yılmaz (d. 23 Mayıs 2000, Rize) sol kanat mevkiinde oynayan Türk millî futbolcudur. Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giymektedir.
Futbola 2012'de Rize İl Özel İdarespor'da başladı. 2017'de 3. Lig takımlarından Ankara Demirspor'a transfer oldu. 3 sezon burada oynadıktan sonra 1. Lig'e yükselen Ankara Keçiörengücü'ne transfer oldu. 9 Temmuz 2021'de Galatasaray ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Millî takım kariyeri
Türkiye 21 yaş altı millî futbol takımında oynadı.
Başarıları
Galatasaray
Süper Lig: 2022-23