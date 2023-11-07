Galatasarayımız UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. Fußball Arena München'de 8 Kasım Çarşamba günü oynanacak olan mücadele saat 23.00'te başlayacak. Maç Exxen platformundan canlı olarak yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılırken Barış Alper'in istatistikleri araştırıldı. Peki, Barış Alper Yılmaz en son ne zaman ilk 11'deydi?

Barış Alper Yılmaz en son ne zaman ilk 11'deydi?

Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlarken sporseverler kadrolar ile ilgili detaylar merak etti. Barış Alper Yılmaz en son ne zaman ilk 11'deydi, araştırıldı. Peki, Barış Alper Yılmaz en son ne zaman ilk 11'deydi?

BARIŞ ALPER YILMAZ EN SON NE ZAMAN İLK 11'DEYDİ?

Barış Alper Yılmaz 2023-24 sezonunda Süper Lig'in ilk iki maçında (Kayseri spor, Trabzonspor) ve Başakşehir ve Antalya spor olmak üzere 4 maçta ilk 11'de oynadı.

Son olarak 7 Ekim'de oynanan Antalyaspor maçında 11'deydi.

Barış Alper Yılmaz Avrupa'da ise son olarak 8 Ağustosta oynan NK Olimpija maçında 11'deydi.

BARIŞ ALPER YILMAZ KİMDİR?

Doğum: 23 Mayıs 2000 (23 yıl yaşında), Rize, Türkiye