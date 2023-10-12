Siftah yaptı! Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım ile ilk golünü Hırvatistan'a attı
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A Milli Futbol Takımımızın UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 6. maçında Hırvatistan ile deplasmanda karşılaştığı maçta, Barış Alper Yılmaz A Milli Takım formasıyla ilk golünü attı.
EURO 2024 Elemeleri D Grubu 6. maçında Hırvatistan ile karşılaşan A Milli Takımımız, Barış Alper Yılmaz'ın golüyle öne geçti.
BARIŞ ALPER İLK GOLÜNÜ ATTI
30. dakikada Salih Özcan'ın asistiyle şahane bir gol atarak fileleri havalandıran Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım formasıyla da bir ilki yaşadı.
2 ASİST YAPMIŞTI
A Milli Takım formasıyla ilk golünü atan Barış Alper Yılmaz, şu ana kadar 7 karşılaşmada sahaya çıkmış ve 2 asist yapmıştı.
İşte Barış Alper'in o golü;
Kaynak: Haberler.com / Futbol