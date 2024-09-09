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Barış Alper neden yok? Türkiye- İzlanda maçında Barış Alper neden oynamıyor?

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Milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, Türkiye-İzlanda maçında forma giyemeyecek. Yılmaz, Galler karşılaşmasında kırmızı kart gördüğü için bu mücadelede sahada yer alamayacak. Bu durum, futbolseverler tarafından merak konusu oldu ve 'Barış Alper neden yok?' sorusunu gündeme getirdi.

Milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, Türkiye- İzlanda maçında forma giyemeyecek. Yılmaz, Galler karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle İzlanda mücadelesinde sahada yer alamayacak. Bu cezadan dolayı futbolseverler, "Barış Alper neden yok?" sorusunu merak ediyor. Peki, Barış Alper neden yok? Türkiye- İzlanda maçında Barış Alper neden oynamıyor?

BARIŞ ALPER NEDEN YOK?

Milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, Türkiye-İzlanda maçında forma giyemeyecek. Milli takımda Galler karşılaşmasında kırmızı kart gören Barış Alper Yılmaz, bu mücadelede forma giyemeyecek.

Barış Alper neden yok? Türkiye- İzlanda maçında Barış Alper neden oynamıyor?

BARIŞ ALPER TÜRKİYE- İZLANDA ÇAMINDA NEDEN OYNAMIYOR?

Galler maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle yarın forma giyemeyecek Barış Alper Yılmaz hakkında bir soru üzerine Montella, şunları kaydetti: "Barış aslında muazzam bir turnuva geçirdi, hepimiz şahit olduk. Hatta büyük takımlardan birçok hoca da benden kendisiyle alakalı bilgi almak için aradı. Evet, şu anda eksik ama hazırlıklarımız tamamıyla aynı şekilde devam ediyor. Diğer futbolcularımız da görev almak için hazır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Barış Alper Yılmaz Soğuk Haber İzlanda Türkiye Futbol Spor

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