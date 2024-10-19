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Barış Alper neden yok? Antalyaspor- Galatasaray maçında Barış Alper neden oynamıyor?

Barış Alper neden yok? Antalyaspor- Galatasaray maçında Barış Alper neden oynamıyor?
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Antalyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak olan maçta Barış Alper'in neden yer almadığı merak ediliyor. Barış Alper'in durumu hakkında Teknik Direktör Okan Buruk açıklama yaptı. Peki, Barış Alper neden yok? İşte detaylar!

Antalyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak olan karşılaşmada Barış Alper Yılmaz'ın kadroda yer almaması futbol severlerin dikkatini çekti. Taraftarlar, Barış Alper'in neden bu önemli maçta forma giyemediğini merak ederken, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Okan Buruk, Barış Alper Yılmaz'ın sakatlık nedeniyle bu maçta oynayamayacağını belirtti. Peki, Barış Alper neden yok? Antalyaspor- Galatasaray maçında Barış Alper neden oynamıyor?

BARIŞ ALPER NEDEN YOK?

Okan Buruk yaptığı açıklamada, "Sakatlıkları olan Osimhen, Ziyech bu süre içerisinde hazırlandık. Barış sakatlanmıştı, dün son antrenmana çıktı ve bugün kadroda. Mental olarak iyi durumdayız. Karşımızdaki takım oynayan bir takım. Kazanmaya yakın olup kaybettikleri maçlar oldu ama kaliteleri var.' dedi.

Barış Alper neden yok? Antalyaspor- Galatasaray maçında Barış Alper neden oynamıyor?

GALATASARAY 11'İ

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Roland Sallai, Yunus Akgün, Dries Mertens, Mauro Icardi.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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