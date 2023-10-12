Barış Alper Hırvatistan GOL izle! Barış Alper Hırvatistan'a attığı gol izleme linki!
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A Millî Takımımız, UEFA EURO 2024 Elemeleri D Grubu altıncı maçında averajla önünde lider durumda bulunan Hırvatistan ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Ay-Yıldızlılarımız, karşılaşmanın ilk yarısını 30. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın kaydettiği golle 1-0 önde kapattı. İşte, Barış Alper Hırvatistan GOL izleme linki!
Osijek şehrindeki Opus Arena'da oynana müsabaka TRT 1'den naklen yayınlanıyor. Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem Anthony Taylor yönetiyor. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Gary Beswick ve Adam Nunn, dördüncü hakemliğini ise Michael Salisbury üstleniyor. Peki, Barış Alper Hırvatistan'a attığı gol izleme linki var mı?
MİLLİ TAKIM İLK YARIYI 0-1 ÖNDE KAPATTI!
Hırvatistan : Livakovic, Stanišic, Šutalo, Gvardiol, Barišic, Modric (K), Brozovic, Kovacic, Pašalic, Brekalo, Musa
Yedekler : Labrovic, Ivušic, Erlic, Majer, Vlašic, Moro, Petkovic, Sosa, Beljo, Vida, Juranovic
Türkiye: Uğurcan Çakır, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu (K), Salih Özcan, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz
Yedekler: Altay Bayındır, Ertaç Özbir, Zeki Çelik, Orkun Kökçü, Cenk Tosun, Eren Elmalı, Kenan Yıldız, Emre Akbaba, Berkan Kutlu, Bertuğ Yıldırım, Yunus Akgün, Kaan Ayhan
Osijek şehrindeki Opus Arena'da oynana müsabaka TRT 1'den naklen yayınlanıyor. Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem Anthony Taylor yönetiyor. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Gary Beswick ve Adam Nunn, dördüncü hakemliğini ise Michael Salisbury üstleniyor.
Barış Alper Yılmaz'ın Hırvatistan'a attığı golü, bir de bu açıdan izliyoruz. ?? pic.twitter.com/JlqmTxvFSQ— TRT Spor (@trtspor) October 12, 2023