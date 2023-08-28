Barış Akarsu Merhaba oyuncuları kimler? Barış Akarsu filmi ne zaman, kaç yılında çıktı?
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Barış Akarsu'nun hayatını konu alan filmde rol alan oyuncular hakkında bilgiler araştırılmaktadır. Filmin hangi yıl ve tarihlerde vizyona girdiği de merak konusu oldu. Peki, Barış Akarsu Merhaba oyuncuları kimler? Barış Akarsu filmi ne zaman, kaç yılında çıktı? İşte detaylar...
ATV ekranlarında bu akşam Barış Akarsu Merhaba filmi seyirciyle buluştu. Filmde, 2007 yılında geçirdiği trafik kazası nedeniyle hayata veda eden Barış Akarsu'nun hayatı anlatılmaktadır. Barış Akarsu Merhaba oyuncuları kimler, konusu ne merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından filmin kaç yılında çekildiği araştırılmaktadır. Peki, Barış Akarsu Merhaba oyuncuları kimler? Barış Akarsu filmi ne zaman, kaç yılında çıktı? Detaylar haberimizde...
İsmail Ege Şaşmaz - Barış Akarsu
Almila Ada - Zeynep
Hüseyin Avni Danyal - Selahattin Akarsu
Ebru Nil Aydın - Hatice Akarsu
Şafak Pekdemir - Nalan
Metin Coşkun - Dede
Burak Satıbol - İlhami
Aslıhan Kapanşahin - Nesrin
Caner Gezen - İlker
Burak Can Aras - Özgür
Serli Alyanakyan - Vildan
Barış Akarsu "Merhaba", Fikri Harika Production ve Aytaç Medya imzalı, Mert Dikmen'in yönetip senaryosunu Can Anar ile birlikte yazdığı, başrollerini İsmail Ege Şaşmaz ve Almila Ada'nın paylaştığı, Türk sinema filmidir.
Barış Akarsu'nun hayatının anlatıldığı film, 18 Kasım 2022 tarihinde vizyona girmiştir.