Barış Akarsu'nun hayatını konu alan filmde rol alan oyuncular hakkında bilgiler araştırılmaktadır. Filmin hangi yıl ve tarihlerde vizyona girdiği de merak konusu oldu. Peki, Barış Akarsu Merhaba oyuncuları kimler? Barış Akarsu filmi ne zaman, kaç yılında çıktı? İşte detaylar...

ATV ekranlarında bu akşam Barış Akarsu Merhaba filmi seyirciyle buluştu. Filmde, 2007 yılında geçirdiği trafik kazası nedeniyle hayata veda eden Barış Akarsu'nun hayatı anlatılmaktadır. Barış Akarsu Merhaba oyuncuları kimler, konusu ne merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından filmin kaç yılında çekildiği araştırılmaktadır. Peki, Barış Akarsu Merhaba oyuncuları kimler? Barış Akarsu filmi ne zaman, kaç yılında çıktı? Detaylar haberimizde...

BARIŞ AKARSU MERHABA OYUNCULARI KİMLER?

İsmail Ege Şaşmaz - Barış Akarsu

Almila Ada - Zeynep

Hüseyin Avni Danyal - Selahattin Akarsu

Ebru Nil Aydın - Hatice Akarsu

Şafak Pekdemir - Nalan

Metin Coşkun - Dede

Burak Satıbol - İlhami

Aslıhan Kapanşahin - Nesrin

Caner Gezen - İlker

Burak Can Aras - Özgür

Serli Alyanakyan - Vildan

BARIŞ AKARSU MERHABA KONUSU NE?

Barış Akarsu "Merhaba", Fikri Harika Production ve Aytaç Medya imzalı, Mert Dikmen'in yönetip senaryosunu Can Anar ile birlikte yazdığı, başrollerini İsmail Ege Şaşmaz ve Almila Ada'nın paylaştığı, Türk sinema filmidir.

BARIŞ AKARSU FİLMİ NE ZAMAN ÇIKTI?

Barış Akarsu'nun hayatının anlatıldığı film, 18 Kasım 2022 tarihinde vizyona girmiştir.