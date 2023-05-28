Barış Akarsu Merhaba filmi konusu nedir, oyuncu kadrosu kimler? Barış Akarsu kaza sahnesi!

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BARIŞ AKARSU MERHABA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Barış Akarsu "Merhaba", Fikri Harika Production ve Aytaç Medya imzalı, Mert Dikmen'in yönetip senaryosunu Can Anar ile birlikte yazdığı, başrollerini İsmail Ege Şaşmaz ve Almila Ada'nın paylaştığı, 18 Kasım 2022 tarihinde vizyona giren Türk sinema filmi. Barış Akarsu Merhaba, 2007 yılında geçirdiği trafik kazası nedeniyle hayata veda eden Barış Akarsu'nun hayat hikayesini konu ediyor. Çocukluğunda müziğe ilgi duymaya başlayan Barış Akarsu, 2004 yılında katıldığı "Akademi Türkiye" adlı şarkı yarışmasıyla adını duyurdu. Yarışmada birinci olmasının ardından albüm çıkaran Akarsu, müzik çalışmalarının yanı sıra Yalancı Yarim adlı bir dizide rol aldı. 2007 yılında, 28. yaş gününde Bodrumda trafik kazası geçiren Barış Akarsu, yoğun bakımda kaldığı beş günün ardından hayata veda etti.

BARIŞ AKARSU MERHABA FİLMİ OYUNCU KADROSU KİMLER?