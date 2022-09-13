Barış Akarsu filmi ne zaman çıkacak? Barış Akarsu Merhaba filmi çıkış tarihi ne zaman? Merhaba filmi ne zaman çıkıyor?

Bir dönem müzik dünyasını sallayan ancak 4 Temmuz 2007'de hayatını kaybeden Barış Akarsu'nun hayat hikayesi sinema filmi oluyor. Filmde Akarsu'yu canlandıracak isim de belli oldu. Peki, Barış Akarsu filmi ne zaman çıkacak? Barış Akarsu Merhaba filmi çıkış tarihi ne zaman? Barış Akarsu filmi oyuncuları ve Barış Akarsu sinema filmi hakkında merak edilenler!

Barış Akarsu filmi ne zaman çıkacak? Bir dönem müzik dünyasını sallayan ancak 4 Temmuz 2007'de hayatını kaybeden Barış Akarsu'nun hayat hikayesi sinema filmi oluyor. Filmde Akarsu'yu canlandıracak isim de belli oldu. Peki, Barış Akarsu filmi ne zaman çıkacak? ? Barış Akarsu Merhaba filmi çıkış tarihi ne zaman? Barış Akarsu filmi oyuncuları ve Barış Akarsu sinema filmi hakkında merak edilenler!

BARIŞ AKARSU FİLMİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Geçirdiği trafik kazasının ardından Bodrum'da günlerce yoğun bakımda kaldıktan sonra 4 Temmuz 2007'de yaşam savaşını kaybeden rock müziğinin sevilen ismi Barış Akarsu'nun hayatı sinema filmine aktarılıyor. Aytaç Medya'nın imza atacağı filmde Akarsu'ya hayat verecek isim belli oldu. 28 yaşında toprağa verilen Barış Akarsu'nun hayatını genç kuşağın başarılı oyuncularından İsmail Ege Şaşmaz canlandıracak. Barış Akarsu Merhaba filmi 18 Kasım 2022 tarihinde gösterime girecek.

BARIŞ AKARSU KİMDİR?

Akarsu, 29 Haziran 1979 tarihinde Bartın'da dünyaya geldi. Rock müziğin başarılı ismi olarak bilinen Barış Akarsu, ilk, orta ve lise öğrenimini Amasra'da tamamladı. Lise öğrenimini sürdürürken Amasra Yelken Kulübü'nde profesyonel olarak yelken sporuyla ilgilenmeye başladı. Müzikle gerçek anlamda tanışması, Amasra'ya gelen müzisyenlerden etkilenerek çalmayı öğrendiği klavye, gitar ve mızıka ile olmuştur.

Barış Akarsu, o dönem dinlediği 1970 ve 1980'lerin rock, hard rock ve heavy metal grup ve sanatçılarından etkilendi. Antalya'da animatör ve müzisyen olarak çalıştı. Ankara'da garsonluk, barmenlik ve müzisyenlik yaptı. Daha sonra Karadeniz Ereğlisi'ne gelerek dört yıl çeşitli barlarda, yerel televizyon ve radyolarda programlar yaptı. Bu dönemde ATV kanalında yayınlanan Akademi Türkiye yarışmasına katıldı ve Temmuz 2004 yılında yarışmadan birincilik elde etti. Yarışmadan sonra İstanbul'a yerleşti ve müzik çalışmalarını sürdürdü. Barış Akarsu, yirmi sekizinci doğum gününde yani 29 Haziran 2007 Cuma akşamı saat 22:30 civarında, Muğla Bodrum ilçesine 5 kilometre mesafede olan Torba Kavşağı'nda bir trafik kazası geçirdi. Otomobilde bulunan iki kadın olay yerinde vefat etti. Barış Akarsu ise hastaneye kalbi durmuş olarak getirildi ve acil serviste kalbi yeniden çalıştırıldı. Beş günlük yoğun bakımın ardından 4 Temmuz 2007 Çarşamba günü saat 20:10 sularında hayatını kaybetti ancak ölümü 23:10'da açıklandı. Genç yaşta hayata veda eden Akarsu, Amasra'da toprağa verilmiştir.