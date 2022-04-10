Barış Akarsu filmi ne zaman çıkacak? Bir dönem müzik dünyasını sallayan ancak 4 Temmuz 2007'de hayatını kaybeden Barış Akarsu'nun hayat hikayesi sinema filmi oluyor. Filmde Akarsu'yu canlandıracak isim de belli oldu. Peki, Barış Akarsu filmi ne zaman çıkacak? Barış Akarsu filmi oyuncuları ve Barış Akarsu sinema filmi detayları haberimizde...

BARIŞ AKARSU FİLMİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Geçirdiği trafik kazasının ardından Bodrum'da günlerce yoğun bakımda kaldıktan sonra 4 Temmuz 2007'de yaşam savaşını kaybeden rock müziğinin sevilen ismi Barış Akarsu'nun hayatı sinema filmine aktarılıyor. Barış Akarsu sinema filminin ne zaman çıkacağı henüz açıklanmadı.

İSMAİL EGE ŞAŞMAZ CANLANDIRACAK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Aytaç Medya'nın imza atacağı filmde Akarsu'ya hayat verecek isim belli oldu. 28 yaşında toprağa verilen Barış Akarsu'nun hayatını genç kuşağın başarılı oyuncularından İsmail Ege Şaşmaz canlandıracak.

PROVALARA BAŞLADI

Müzikle de ilgilenen Şaşmaz, Barış Akarsu'nun görüntüsüne bürünmek ve rolü hakkıyla canlandırabilmek için kamya girdi ve saç, makyaj ve müzik provalarına başladı.

BARIŞ AKARSU KİMDİR?

Akarsu, 29 Haziran 1979 tarihinde Bartın'da dünyaya geldi. Rock müziğin başarılı ismi olarak bilinen Barış Akarsu, ilk, orta ve lise öğrenimini Amasra'da tamamladı. Lise öğrenimini sürdürürken Amasra Yelken Kulübü'nde profesyonel olarak yelken sporuyla ilgilenmeye başladı. Müzikle gerçek anlamda tanışması, Amasra'ya gelen müzisyenlerden etkilenerek çalmayı öğrendiği klavye, gitar ve mızıka ile olmuştur.

Barış Akarsu, o dönem dinlediği 1970 ve 1980'lerin rock, hard rock ve heavy metal grup ve sanatçılarından etkilendi. Antalya'da animatör ve müzisyen olarak çalıştı. Ankara'da garsonluk, barmenlik ve müzisyenlik yaptı. Daha sonra Karadeniz Ereğlisi'ne gelerek dört yılçeşitli barlarda, yerel televizyon ve radyolarda programlar yaptı. Bu dönemde ATV kanalında yayınlanan Akademi Türkiye yarışmasına katıldı ve Temmuz 2004 yılında yarışmadan birincilik elde etti. Yarışmadan sonra İstanbul'a yerleşti ve müzik çalışmalarını sürdürdü.

ISLAK ISLAK İLE PİYASAYA GİRİŞ YAPTI

GEnç müzisyen 31 Aralık 2004'te ilk albümü Islak Islak'ı çıkardı. Aynı yıl içerisinde "Islak Islak", "Kimdir O","Amasra" ve "Mavi" parçalarına klip çekti. 3 Ağustos 2006'da ikinci albümü olan ''Düşmeden Bulutlarda Koşmam Gerekir''i piyasaya sürdü. 10 yeni ve 1 coverden oluşan albümde söz ve bestesi Akarsu'ya ait "Yeter Be" ve "Ben" adlı iki eser de yer alıyor. 2006 yılında Star kanalında yayınlanmaya başlayan Yalancı Yarim dizisinin başrollerinden birini üstlendi. Bu dizinin ardından "Alfonso Tarık" olarak anılmaya başlandı.

TRAFİK KAZASI NEDENİYLE YAŞAMINI YİTİRDİ

Barış Akarsu, yirmi sekizinci doğum gününde yani 29 Haziran 2007 Cuma akşamı saat 22:30 civarında, Muğla Bodrum ilçesine 5 kilometre mesafede olan Torba Kavşağı'nda bir trafik kazası geçirdi. Otomobilde bulunan iki kadın olay yerinde vefat etti. Barış Akarsu ise hastaneye kalbi durmuş olarak getirildi ve acil serviste kalbi yeniden çalıştırıldı. Beş günlük yoğun bakımın ardından 4 Temmuz 2007 Çarşamba günü saat 20:10 sularında hayatını kaybetti ancak ölümü 23:10'da açıklandı. Genç yaşta hayata veda eden Akarsu, Amasra'da toprağa verilmiştir.

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