Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Barış Akarsu "Merhaba" filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Barış Akarsu "Merhaba" araştırılıyor. Peki, Barış Akarsu filmi nasıl bitiyor, Barış Akarsu filmi nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Barış Akarsu "Merhaba" filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Barış Akarsu "Merhaba" filmini izleyecek olanların merak ettiği Barış Akarsu filmi nasıl bitiyor, Barış Akarsu filmi nerede çekildi, başrol kim konularını inceliyoruz.

BARIŞ AKARSU FİLMİ NE ZAMAN ÇIKTI?

Barış Akarsu'nun hayatının anlatıldığı film, 18 Kasım 2022 tarihinde vizyona girmiştir

BARIŞ AKARSU "MERHABA" FİLMİ KONUSU NEDİR?

Barış Akarsu "Merhaba", 2007 yılında geçirdiği trafik kazası nedeniyle hayata veda eden Barış Akarsu'nun hayat hikayesini konu ediyor. Çocukluğunda müziğe ilgi duymaya başlayan Barış Akarsu, 2004 yılında atv'de yayınlanan "Akademi Türkiye" adlı şarkı yarışmasına katılarak adını duyurdu. Yarışmada birinci olmasının ardından albüm çıkaran Akarsu, müzik çalışmalarının yanı sıra Yalancı Yarim adlı bir dizide rol aldı. 2007 yılında, 28. yaş gününde Bodrum'da trafik kazası geçiren Barış Akarsu, yoğun bakımda kaldığı beş günün ardından hayata veda etti.

Oyuncu kadrosu ve karakterler

İsmail Ege Şaşmaz - Barış Akarsu

• Almila Ada - Zeynep

• Hüseyin Avni Danyal - Selahattin Akarsu

• Ebru Nil Aydın - Hatice Akarsu

• Şafak Pekdemir - Nalan

• Metin Coşkun - Dede

• Burak Satıbol - İlhami

• Aslıhan Kapanşahin - Nesrin

• Caner Gezen - İlker

• Burak Can Aras - Özgür

• Serli Alyanakyan - Vildan