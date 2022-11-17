Barış Akarsu filmi fragman izle! Barış Akarsu filminin fragmanını izle! Barış Akarsu Full HD fragman izle!

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BARIŞ AKARSU FİLMİ FRAGMAN İZLE

Barış Akarsu "Merhaba" filminin fragmanı Ekim ayında izleyiciler ile buluştu. Merak edilen filmin vizyona giriş tarihi ise 18 Kasım olarak duyuruldu.