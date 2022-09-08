Şampiyonlar Ligi C grubu maçında Barcelona - Viktoria Plzen karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadele 5-1'lik Barcelona galibiyeti ile sonuçlandı. Mücadelenin ardından futbolseverler maç özetini araştırmaya başladı. İşte Barcelona - Viktoria Plzen maç özeti! Barcelona - Viktoria Plzen maç özeti izle (VİDEO)

Dünyanın en prestijli spor organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde dünya devi takımların şampiyonluk yolunda kıran kırana mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. Şampiyonlar Ligi C grubu maçında Barcelona - Viktoria Plzen karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 5-1'lik sonuçla Barcelona kazandı. Futbolseverler tarafından yoğun ilgi gören maçın özeti ve önemli anları araştırılmaya başlandı. İşte Barcelona - Viktoria Plzen maç özeti! Barcelona - Viktoria Plzen maç özeti izle (VİDEO)

BARCELONA - VİKTORİA PLZEN MAÇ ÖZETİ İZLE (VİDEO)

MAÇIN GENİŞ ÖZETİ!