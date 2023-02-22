İspanya'da 1. ve 2. lig kulüplerini bünyesinde bulunduran LaLiga kurumu, Hakem Teknik Kurulunun eski başkan yardımcısı Jose Maria Enriquez Negreira'nın sahip olduğu şirkete ödeme yaptığı ortaya çıkan Barcelona Kulübüne tepki gösterdi. Peki, Barcelona suçu ne? Barcelona küme düşecek mi, futboldan men mi olacak?

La Liga kurumu, Hakem Teknik Kurulu'nun eski başkan yardımcısı Jose Maria Enriquez Negreira'nın sahip olduğu şirkete ödeme yaptığı ortaya çıkan Barcelona'ya tepki gösterdi. La Liga'ya bağlı 42 kulüpten 40'ının imzasıyla yayımlanan açıklamada Barcelona'nın ödeme yaptığı iddialarının son derecede ciddi olduğu vurgulandı. Barcelona'ya küme düşürülme, hatta 5 yıla kadar liglerden men cezası verilme ihtimali var. Peki, Barcelona suçu ne? Barcelonaküme düşecek mi, futboldan men mi olacak?

BARCELONA SUÇU NE?

Hakemlerle ilgili herhangi bir şekilde dışarıdan ödeme yapılmasına karşı çıktıklarını, Barcelona'nın karıştığı olayları reddettiklerini ve iddialar karşısında büyük endişe duyduklarını belirten LaLiga kulüpleri, kamuoyunda "Negreira davası" olarak adlandırılan hakem skandalıyla ilgili usulsüzlükleri açığa çıkarmak için aktif olarak çalışma sözü verdi. Söz konusu bildiriye, Barcelona dışında Real Madrid Kulübünün de imza atmaması dikkati çekti.

1 MİLYON 685 BİN 142 EURO ÖDEME YAPILDI

İspanya Futbol Federasyonuna (RFEF) bağlı olan Hakem Teknik Kurulunda 1994-2018 yıllarında başkan yardımcılığı yapan Negreira'nın sahibi olduğu DASNIL 95 SL adlı şirketin hesaplarının Maliye tarafından kontrol edildiği sırada, Barcelona Kulübünün bu şirkete 2016-2018 yıllarında toplamda 1 milyon 685 bin 142 euro ödeme yaptığı ortaya çıkmış ve konuyla ilgili bilgiler İspanyol basınına sızdırılmıştı.

5 YILA KADAR LİGLERDEN MEN CEZASI

RFEF, söz konusu iddialarla ilgili soruşturma yürütürken, mevcut disiplin yönetmeliğine göre, çıkar sağlamak için hakemlere para ödediği tespit edilmesi halinde Barcelona'ya para cezasının yanı sıra küme düşürülme hatta 5 yıla kadar liglerden men edilme cezası da verilme ihtimali bulunuyor.